ФИФА открыла дело против Джердана Шачири и Гранита Джаки за празднование голов в матче с Сербией

ФИФА открыла дисциплинарное дело против футболистов сборной Швейцарии Джердана Шачири и Гранита Джаки. Футболисты показывали после забитых мячей жесты, похожие на орла – символ независимости Албании, изображенный на флаге страны.

Под расследование также попали беспорядки сербских болельщиков и слова главного тренера сербов Младена Крстаича после игры, сообщает Blick.

Шачири и Джака – этнически косовские албанцы.

Швейцария вырвала победу у Сербии со счетом 2:1 и занимает перед последним туром второе место в группе E, уступая Бразилии по разнице мячей.

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