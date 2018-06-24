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ФИФА открыла дело против Джердана Шачири и Гранита Джаки за празднование голов в матче с Сербией

ФИФА открыла дело против Шачири и Джаки за празднование голов в матче с Сербией
Eurosport

1 час назад

Допоказывались.

ФИФА открыла дисциплинарное дело против футболистов сборной Швейцарии Джердана Шачири и Гранита Джаки. Футболисты показывали после забитых мячей жесты, похожие на орла – символ независимости Албании, изображенный на флаге страны.

Под расследование также попали беспорядки сербских болельщиков и слова главного тренера сербов Младена Крстаича после игры, сообщает Blick.

  • Шачири и Джака – этнически косовские албанцы.
  • Швейцария вырвала победу у Сербии со счетом 2:1 и занимает перед последним туром второе место в группе E, уступая Бразилии по разнице мячей.

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