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Тренер Японии – об игре с Сенегалом: «Попросил игроков вырасти на 5 см и поправиться на 5 кг»
Азиатские шуточки.
Главный тренер сборной Японии Акира Нисино рассказал о подготовке к матчу ЧМ-2018 с Сенегалом.
«Я попросил игроков за несколько дней вырасти на 5 сантиметров и поправиться на 5 килограммов. Они не сделали этого, так что придется нам рассчитывать на победу, качественно контролируя мяч», – сказал Нисино.
- Япония в первом матче чемпионата обыграла Колумбию – 2:1. Сенегал с таким же счетом расправился с Польшей.
- Матч пройдет 24 июня в Екатеринбурге.
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