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Тренер Японии – об игре с Сенегалом: «Попросил игроков вырасти на 5 см и поправиться на 5 кг»

Тренер Японии – об игре с Сенегалом: «Попросил игроков вырасти на 5 см и поправиться на 5 кг»
Eurosport

1 час назад

Азиатские шуточки.

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино рассказал о подготовке к матчу ЧМ-2018 с Сенегалом.

«Я попросил игроков за несколько дней вырасти на 5 сантиметров и поправиться на 5 килограммов. Они не сделали этого, так что придется нам рассчитывать на победу, качественно контролируя мяч», – сказал Нисино.

  • Япония в первом матче чемпионата обыграла Колумбию – 2:1. Сенегал с таким же счетом расправился с Польшей.
  • Матч пройдет 24 июня в Екатеринбурге.

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