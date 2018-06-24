Ройс тащит Германию на турнире его жизни. Марко – олицетворение Бундестим

Ни за одного футболиста на чемпионате мира не радостно так, как за Ройса (ну, может, еще за Черышева). Марко выбрался из бедной многодетной семьи механика и секретарши. Его слила «Боруссия», посчитав бесперспективным юниором. Но Ройс показал способности в «Гладбахе» и возвратился в «Дортмунд» в 2012-м.

Горячая молодежь Юргена Клоппа вернула «Боруссию» из упадка нулевых, унизила «Реал», выиграла Бундеслигу и возила «Баварию», а сборная Германии практически сменила базовый клуб. Хуммельс, Шмельцер, Гётце и Гюндоган прорвались в машину Лёва. Каждый из этих ребят выиграл очень значимые турниры с тех пор: Илкай взял АПЛ, Марио и Матс – чемпионат мира-2014, все четверо – чемпионы Бундеслиги. Только у Ройса – самого талантливого из всей шайки – нет ни одного существенного ачивмента ни с клубом, ни со сборной (Кубок и Суперкубок Германии потянут лишь на утешительные призы).

Между трофеями и преданностью Марко всегда выбирал второе: когда все друзья и лидеры ушли на повышение, Ройс не бросил родную команду. И ни разу Марко не получил за это ничего, кроме любви фанатов, – дважды вингер отказывался от большей зарплаты в «Баварии».

В сборной у Марко тоже все кое-как. Он пропустил практически все крупные международные турниры – в предыдущий раз он выступал на Евро-2012. В Польше и Украине Вуди толком не играл: отбегал полтора тайма и забил один гол. Все из-за травм. По данным Transfermarkt, с начала 2010-х Ройс получил 42 повреждения. За тот же период Абу Диаби покалечился 21 раз, а Тео Уолкотт – 14.

С чемпионата мира-2014 вингер «Боруссии» вылетел за несколько дней до старта турнира. Во время церемонии награждения на Маракане Гётце вынес на поле футболку Ройса – Марко незримо был с командой. С Евро-2016 история повторилась. Вылеты Вуди перед важными турнирами превратилась в мем, и парню даже пришлось обещать, что он не профукает битву в России: «У меня большое желание сыграть на чемпионате мира. Я могу точно сказать, что из-за травмы я турнир не пропущу».

Кубок мира-2018 начался для Ройса идеально. Лёв снова приклеил вингера к лавке, но Мексика казнила немцев, и Йоахим перетряхнул состав к игре со шведами. Марко попал в старт и сломал шведскую стенку: в матче с блондинами Ройс спас Бундестим от позора, сделав гол и ассист.

Все десятилетие Германия обходилась без Ройса. Через четыре года ему исполнится 33, и в Катар Марко тоже, вероятно, не возьмут – Кубок Конфедераций-2017 засветил молодую сборную, которая будет действовать дальше. Но Ройс успел на единственный чемпионат мира в карьере в самый тяжелый для Германии момент.

Нойер потерял уверенность в себе после восьми месяцев без футбола. Кроос из идеального распасовщика превратился в лопуха, который привез гол и едва не подарил еще один. Мюллер растерял всю удачу, а сам Лёв не взял Сане, Вагнера и швыряется одним сомнительным решением за другим. Именно в этот момент роль победителя исполнил Ройс, который толком ничего не выиграл. Лидером переломанной Германии стал ее самый переломанный игрок.

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