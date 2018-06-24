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Daily Mail: Месси и Маскерано лично определят состав сборной Аргентины на матч с Нигерией

Daily Mail: Месси и Маскерано лично определят состав сборной Аргентины на матч с Нигерией
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Тренера уже никто не слушает.

Футболисты сборной Аргентины самостоятельно выберут состав на решающий матч группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии.

«Игроки сами решат, как будут играть, это факт. Если Сампаоли захочет сидеть на скамейке, он может это сделать. Если он не хочет, то нет проблем», – сказал в беседе с Daily Mail чемпион мира-1986 Рикардо Джусти, отметив, что он общался с генеральным менеджером «альбиселесте» Хорхе Бурручагой.

Наиболее вероятно, что состав на матч с Нигерией определят самые опытные игроки сборной Аргентины – Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

  • Бурручага – основной кандидат на место Хорхе Сампаоли по окончании чемпионата мира.
  • После двух матчей на турнире в России на счету сборной Аргентины одно очко.

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