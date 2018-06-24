Бывший коуч «Тоттенхэма» Шервуд: «У Сампаоли татуировки по всему телу. Тренеру нельзя так выглядеть»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» Тим Шервуд считает, что тренеру сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не стоит появляться на публике с забитыми рукавами.

«Если бы они выиграли матч, мы бы сошлись на том, что внешность тренера не имеет значения. Но если ты – тренер сборной и стоишь на боковой линии в футболке и с татуировками по всему телу... Послушайте, может быть, я старомоден, но я не думаю, что тренер может выглядеть вот так.

Сампаоли похож на человека, который пришел в паб, чтобы с кем-то подраться. А его команда похожа на него, в игре с Хорватией она была так же неряшлива», – цитирует Шервуда balls.ie.

Сампаоли рулит сборной Аргентины с 2017 году.

В двух матчах на чемпионате мира-2018 Аргентина набрала одно очко.

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