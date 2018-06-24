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Йоахим Лёв – о матче против Швеции: «Это был триллер – куча эмоций, как на американских горках»

Лёв – о матче против Швеции: «Это был триллер – куча эмоций, как на американских горках»
Eurosport

1 час назад

Изматывающая игра.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над сборной Швеции (2:1).

«Это был триллер – куча эмоций, как на американских горках. Последние 10 минут мы рисковали по полной. Мы убрали защитника, выпустили атакующего игрока. Все резервы нужно было мобилизовать. У нас были отличные шансы – Брандт попал в штангу, удар головой Гомеса, очень драматичные последние минуты.

Но такое бывает в футболе. В плей-офф каждый матч часто так и решается. Такое у меня бывало и в других турнирах. Для зрителей это часть красоты футбола», – приводит слова Лёва Sports.ru.

  • В последнем матче группового этапа сборная Германии сыграет с Южной Кореей.
  • Матч пройдет 27 июня в Казани.

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