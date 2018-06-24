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Фанат Лионеля Месси, оставивший предсмертную записку, обнаружен мертвым в индийской реке

Фанат Месси, оставивший предсмертную записку, обнаружен мертвым в индийской реке
Eurosport

1 час назад

Игра «альбиселесте» погубила человека.

Фанат сборной Аргентины Дину Алекс, оставивший предсмертную записку после матча Аргентина – Хорватия (0:3), найден мертвым в реке Миначил (штат Керала, Индия).

После позорного поражения «альбиселесте» Алекс исчез из дома, предварительно оставив записку. «В этом мире не осталось ничего, что я хотел бы увидеть. Я направляюсь к смерти. Никто не ответствен за мою смерть», – написал он.

Как сообщает news18.com, Алекс был персональным фанатом Лионеля Месси и рассказывал своим коллегам по работе, что Лео обязательно забьет Хорватии, а Аргентина выиграет.

«Я видел, как он смотрел матч вечером. Он рассказывал друзьям, что ему будет стыдно выходить на улицу и общаться с другими людьми, если Аргентина проиграет», – рассказал отец умершего фаната.

  • 30-летний Алекс работал бухгалтером в частной фирме. Он не был женат; в его комнате, помимо предсмертной записки, нашли футболку сборной Аргентины и чехол от телефона с изображением Месси.
  • Сборная Аргентины по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы.

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