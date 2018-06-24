Тони Кроос: «Было ощущение, что многие в Германии будут рады, если мы вылетим»

Полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу в матче против сборной Швеции (2:1).

«Думаю, мы заслужили этот поздний гол. Нас много критиковали. У меня было ощущение, что многие в Германии были бы рады, если бы мы вылетели. Но мы не хотели, чтобы все было так просто, им не удастся выкинуть нас на улицу так легко», – цитирует Крооса «Чемпионат».

Кроос забил победный мяч в ворота шведов на 95-й минуте.

В последнем матче группового этапа Германия сыграет против Южной Кореи.

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