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Сауль Ньигес: «Отставку Хулена Лопетеги стоило обсудить с игроками. Но нас ни о чем не спросили»

Сауль: «Отставку Лопетеги стоило обсудить с игроками. Но нас ни о чем не спросили»
Eurosport

1 час назад

Пока и Йерро хорошо справляется.

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес прокомментировал увольнение главного тренера команды Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира.

«Это было удивительно. У каждого есть мнение и аргументы, но я думаю, что это решение стоило обсудить с игроками. Но нас ни о чем не спросили. Мне не кажется, что время для увольнения было выбрано правильно. Лопетеги заслужил продолжить работу со сборной после того, как вывел нас на чемпионат мира и подготовил к турниру», – цитирует Сауля tribalfootball.com.

  • Лопетеги был уволен из сборной Испании за досрочное объявление о сотрудничестве с мадридским «Реалом».
  • Новым коучем «Красной фурии» стал Фернандо Йерро.

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