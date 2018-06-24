Daily Mail: Россия скрыла положительный допинг-тест Камболова, заменив его на чистые анализы

В ФИФА осведомлены о том, что Россия скрыла положительный допинг-тест одного из своих футболистов.

По данным Daily Mail, речь идет об анализе мочи, взятом 18 месяцев назад у игрока, включенного в расширенный состав сборной России на чемпионате мира. Министерство спорта РФ скрыло положительный тест, а затем заменило его на чистую мочу. Издание утверждает, что у ФИФА есть документальное доказательство этого факта – тем не менее, в организации никак не повлияли на ситуацию.

Игрок, на которого указывает источник, – 28-летний полузащитник «Рубина» Руслан Камболов. «Моча Камболова не была чиста. В его случае грязная моча была заменена на чистую мочу, которую сдал другой футболист. Показатели мочи этого футболиста наиболее близко соответствовали анализам Камболова», – отметил канадский юрист Ричард Макларен.

Камболов – один из 34 российских игроков, замешанных в сокрытии допинг-проб. 23 человека из этого списка выступали на ЧМ-2014.

Камболов был отцеплен от состава сборной России из-за травмы – источник полагает, что фейковой.

За первые две игры на чемпионате мира-2018 российские игроки пробежали 230 км – больше, чем любая другая команда.

Глава Антидопингового агентства США призвал проверить русских игроков на допинг после побед на ЧМ

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube