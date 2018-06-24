Eurosport
Игрок сборной Дании Уильям Квист вернулся в команду после перелома двух ребер и травмы легкого
Скандинавский викинг.
Полузащитник сборной Дании Уильям Квист вернулся в Россию после того, как сломал 2 ребра и повредил легкое.
Квист получил травму в матче против сборной Перу (1:0) и улетел в Данию. Ожидалось, что он пропустит оставшиеся игры на чемпионате мира, но восстановление игрока пошло с опережением графика, сообщает bt.dk.
«Мы пока не знаем, сможет ли он играть. Но если мы выйдем в 1/8 финала, важно иметь как можно больше игроков в обойме», – сказал главный тренер датчан Оге Харейде.
- Квист точно не примет участия в заключительном матче группового этапа против Франции, но может вернуться к полноценным тренировкам сразу после клэша с «трехцветными».
- В двух матчах на турнире в России датчане набрали 4 очка. Игра с французами – 26 июня.
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