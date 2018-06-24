Марадона: «Все обвиняют Месси, но он сыграл так, как должен. Ему сложно решать задачи партнеров»

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал ситуацию в национальной команде, которая может покинуть чемпионат мира уже после группового этапа.

«Люди поверили, что Сампаоли решит все проблемы с помощью компьютеров, дронов и 14 ассистентов. Аргентина не знает, во что играет, у нее нет никаких решений – ни в полузащите, ни в защите, ни в атаке.

Аргентинской федерацией футбола руководят люди, которые ничего не смыслят в футболе. Они придумывают решения на ходу, ничего не планируют и позволяют команде плыть по течению. Сейчас все обвиняют Месси, но я должен сказать, что он сыграл так, как должен был. Ему сложно решать задачи своих партнеров», – приводит слова Марадоны Marca.

После двух туров на счету Аргентины одно очко. Для выхода из группы «альбиселесте» нужно обыгрывать Нигерию и ждать поражения (или ничьей) Исландии в матче с Хорватией.

Еще один раскад, который устроит Аргентину, – равное количество очков с Исландией при лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.

Марадона: «Когда я играл плохой матч, мне помогали Вальдано и Бурручага. Месси играет сам по себе»

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube