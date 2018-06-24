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Ловрен: «Будь Модрич испанцем, он бы уже получил «Золотой мяч». Но Лука играет за маленькую страну»

Ловрен: «Будь Модрич испанцем, он бы уже получил «Золотой мяч». Но Лука играет за маленькую страну»
Eurosport

1 час назад

Странно, что испанский паспорт не помог Иньесте.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен не сомневается, что Лука Модрич выиграл бы «Золотой мяч» при наличии испанского паспорта.

«Играть рядом с таким игроком, как Модрич, – одно удовольствие. Думаю, если бы он был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч». Но Лука представляет маленькую страну, поэтому не получает того внимания, которого заслуживает», – приводит слова Ловрена «Р-Спорт».

  • Во втором туре чемпионата мира Хорватия разгромила Аргентину, Модрич забил один из мячей.
  • За последние 5 сезонов Модрич выиграл в составе «Реала» 4 Лиги чемпионов.

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