Сенегальцы беззаботно потанцевали на тренировочном занятии перед встречей с Японией

Сборная Сенегала в хорошем настроении готовится к матчу второго тура чемпионата мира против сборной Японии.

Игроки команды Алиу Сиссе исполнили зажигательный танец на тренировке и приготовились рвать японцев. Они точно готовы повторить успех 2002 года и выйти в четвертьфинал.

После первого тура на счету сенегальцев 3 очка. У японцев – тоже.

Другие участники группы H (Польша и Колумбия) пока идут с нулем баллов.

Матч Япония – Сенегал начнется 24 июня в 18:00, игра Польша – Колумбия – 24 июня в 21:00.

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