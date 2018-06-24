Сенегальцы беззаботно потанцевали на тренировочном занятии перед встречей с Японией
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Сборная Сенегала в хорошем настроении готовится к матчу второго тура чемпионата мира против сборной Японии.
Игроки команды Алиу Сиссе исполнили зажигательный танец на тренировке и приготовились рвать японцев. Они точно готовы повторить успех 2002 года и выйти в четвертьфинал.
- После первого тура на счету сенегальцев 3 очка. У японцев – тоже.
- Другие участники группы H (Польша и Колумбия) пока идут с нулем баллов.
- Матч Япония – Сенегал начнется 24 июня в 18:00, игра Польша – Колумбия – 24 июня в 21:00.
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