BBC: Джаку и Шачири могут дисквалифицировать на 2 матча за провокацию в игре против Сербии

Гранит Джака и Джердан Шачири, возможно, получат по 2 матча бана за политическую провокацию во время игры против сборной Сербии (2:1).

Как сообщает BBC, ФИФА уже открыла дисциплинарное дело против швейцарских футболистов. Если свидетели и эксперты признают, что жест, которым Джака и Шачири отпраздновали голы в ворота Сербии, можно счесть провокацией, лидеры команды Владимира Петковича пропустят третью игру на групповом этапе и первый матч раунда плей-офф (при условии, что Швейцария пройдет в число 16 лучших).

Напомним, что Джака и Шачири, забив сербам, скрестили руки в форме орла – символа Албании, расположенного на флаге и гербе этой страны. Шачири родился на территории Косово, а отец Джаки провел 3,5 года в политическом заключении в Югославии.

Родной брат Гранита Джаки – Таулант Джака – выступает за сборную Албании.

Шачири вышел на матч против Сербии в бутсах с флагом Косово. Чтобы Джердан еще раз сыграл на ЧМ, Швейцарии, возможно, надо дойти до поздней стадии?

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