Мэр колумбийского города забронировал отель в Пензе вместо Саранска и переночевал у местного жителя

Мэр колумбийского города Флоридабланка приехал в Россию вместе с супругой на матч Колумбия – Япония, но столкнулся с типичной для иностранцев проблемой.

Как сообщает Интерфакс, главный человек в Флоридабланке и его жена забронировали отель в Пензе, хотя игра между колумбийцами и японцами проходила в Саранске. «Они стояли в замешательстве, пытаясь найти забронированный отель. Оказалось, что номер был оформлен не в Саранске, а в Пензе. Туристы подумали, что это пригород, в реальности между городами более 100 км», – рассказал житель Саранска Антон Лебедев, предложивший гостям России остановиться у него в квартире.

«В ходе беседы выяснилось, что глава семейства – мэр города Флоридабланка с населением, как в Саранске – около 300 тыс. жителей! У пары болельщиков оказался медовый месяц, они путешествовали по Европе, решили приехать на пару дней в Россию, чтобы поддержать свою сборную», – продолжил Лебедев.

25 июня в Саранске пройдет игра Иран – Португалия, 28 июня – матч между Панамой и Тунисом.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.

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