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Англия отгрузила Панаме 5 голов за тайм. Англичане никогда не забивали столько на ЧМ даже за матч

Англия отгрузила Панаме 5 голов за тайм. Англичане никогда не забивали столько на ЧМ даже за матч
Eurosport

1 час назад

Панама очень слабая.

Сборная Англии выиграла первый тайм у сборной Панамы со счетом 5:0. Голами отметились Джон Стоунз (дважды), Харри Кейн (дважды) и Джесси Лингард.

Сборная «Трех львов» никогда не забивала на чемпионатах мира 5 голов за один матч. У команды Гарета Саутгейта есть еще 45 минут, чтобы улучшить свое достижение.

  • В первом туре англичане выиграли у сборной Туниса – 2:1. Что же будет с Бельгией?
  • Самые крупные победы в истории ЧМ – в 9 мячей (Венгрия – Южная Корея – 9:0, 1954 год; Югославия – Заир – 9:0, 1974 год; Венгрия – Сальвадор – 10:1, 1982 год).

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