Англия уничтожила Панаму шестью мячами

Победитель матча между Англией и Панамой решился уже в первом тайме, который сборная Англии провела просто идеально. Сначала Джон Стоунз вколотил мяч головой после подачи с углового. Непонятно, как он оказался один в центре штрафной: панамцы очень долго толкались перед стандартом.

Практически сразу же Англия удвоила преимущество в счете: Джесси Лингард упал в штрафной, а Харри Кейн наказал панамцев неберущимся ударом с точки.

Чуть позже отличился уже сам Лингард. Джесси поразил мяч из-за пределов штрафной ударом в дальнюю девятку.

За 5 минут до конца первого тайма Стоунзс оформил дубль: англичане очень хитро разыграли стандарт, который завершился ударом Джона в пустые ворота.

За мгновения до конца первого тайма англичане внесли пятый мяч в ворота: Кейн оформил дубль с пенальти. Англия до этого никогда не забивала 5 мячей в одном матче ЧМ.

Во втором тайме Англия укрепила преимущество: Рубен Лофтус-Чик решился на дальний удар, попал в пятку Кейна, от которой мяч шмыгнул за шиворот киперу.

Панама забила гол престижа в середине второго тайма: после подачи со стандарта Фелипе Балой вонзил мяч в ворота Пикфорда. Его гол стал последним в матче – 6:1.

Англия набрала 6 очков и гарантировала выход в плей-офф. Итоговая позиция в группе решится в очной встрече с Бельгией: у нее тоже 6 баллов после двух матчей.

Панама забила первый гол на ЧМ в истории страны.

Харри Кейн с 5 мячами возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира.

Англия – Панама – 6:1

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