Серые заборы унылого Нижнего Новгорода и тайваньские глоры Месси. 11-й день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: поезд Москва – Санкт-Петербург

Развалиться в купе и ехать домой в одиночестве – непозволительная для ЧМ роскошь. Пустые сидения вокруг заполнились за 10 минут до отправления: сначала в купе ворвалась азиатская парочка, которая явно не понимала происходящего. Парень и девушка побоялись сесть на чужие места и вместе с сумками забрались на свои полки. Позже к ним присоединился молчаливый парень, буркнул, что он из Аргентины, и лег спать.

Казалось, эта ночь будет самой тихой со старта ЧМ, но азиатский парень, уснувший сидя, стал издавать звуки умирающего медведя. Он храпел сильнее стука колес, а иногда взрывался так внезапно, что возникало ощущение, что поезд сошел с рельсов.

Было стойкое ощущение, что утром неловкое молчание продолжится, но парочка из Тайваня открыла диалог: «Мы едем в Петербург на футбол. На сборную Аргентины? Скорее, исключительно ради Месси».

Оказалось, они не женаты и даже не встречаются – просто друзья, которых объединяет любовь к Лео. Даже на заставках телефона изображен аргентинский божок. Когда они задали главный вопрос современного футбола и услышали теплые слова о Месси, то радостно отбили мне пять. Через мгновение подключился аргентинец с верхней полки, которые хитро подслушал все мнения о соотечественнике.

Лионель МессиGetty Images

«Я болею за «Ривер Плейт» и очень люблю футбол. В детстве я занимался в академии клуба. Знаете Мануэля Ланцини из «Вест Хэма»? Мы учились с ним в параллельных классах. Когда наступило время выбора между футболом и учебой, я все-таки поставил на второе. Тем более, я получил травму спины», – сожалел Хулио, который мечтал забивать за «красно-белых».

Он вместе с аргентинскими друзьями приехал исключительно на матчи Аргентины и уже поплакал в Нижнем. Сразу после Санкт-Петербурга Хулио отправится домой, но не верит, что «альбиселесте» полетят с ним в одно время.

Говорить с азиатскими ребятами про футбол почти не имело смысла – их интересовали только вопросы о Месси, почему Лео так плох на ЧМ и ценят ли его в России выше Криштиану. Позже парочка с удовольствием послушала о Санкт-Петербурге и записала все мои советы: развод мостов, «Эрмитаж», музеи, крыши и шаверма.

Петербург встретил гостей традиционным дождем и тучами, но иностранцев это не смутило: «Мы приехали посмотреть на Месси, а это важнее всего».

Локация: Нижний Новгород

Поезд в Нижний прибыл воскресным утром – теперь стало ясно, почему город пустой. Вместе со мной из жаровни душного вагона вывалились английские журналисты. Кажется, их даже больше, чем английских болельщиков. С соседями по купе на этот раз повезло – два русских мужика и автор из Британии. Диалог даже не пытался состояться, поэтому шесть часов пути прошли в приятном сне.

На улицах Нижнего ситуация еще хуже. К девяти утра город прогрелся до 29 градусов, и дальше будет только хуже. Люди плавятся на солнце, единственная возможность передвигаться – это перебегать из тени в тень. Я в Нижнем в первый раз, поэтому надо бы посмотреть, что это за город такой.

Первое впечатление – неприятное. Я видел Думскую улицу в Петербурге в 4 часа утра после выходных. Я видел дворы Саранска, в конце концов. Но Нижний точно застрял в 1980-х. Нет, в 1970-х. Вот большой синий забор. Вот еще один, но серый и бетонный. А вот проглядывается из-за сетки старое обрушающееся здание. Ремонтировать его не стали – просто прикрыли тканью.

Самые разбитые дворы по пути с вокзала прикрыты заграждениями, за которые лучше не заглядывать. Далеко не во все городские кварталы пришел асфальт. Возле стадиона ситуация не меняется: казалось бы, чемпионат мира – идеальное время решить все проблемы с урбанистикой. Но что-то пошло не так: вместо ремонта пародия на Потемкинские деревни.

Вон, из-за домов, наконец, виднеется стадион. На улицах пока пусто: вот группа дворников из Средней Азии прячется в тени козырька одного из домов. Иду дальше – навстречу две бабушки, поливающие асфальт водой (возможно, чтобы не загорелся на лютом солнце). Ворота стадиона еще закрыты – я поздоровался с журналистом в джерси сборной Монголии, который, чуть ли не ночевал возле пресс-центра и пошел инспектировать достопримечательности Нижнего.

Ближайшая из них – Стрелка. Так называется место на левом берегу Оки, где она встречается с Волгой. Стрелка могла стать отличной площадкой для селфи, свиданий и прогулок, но почему-то оказалась перекрыта двойным забором. Выйти на место слияния двух рек – нереально. Прохожу величественный храм Александра Невского, но упираюсь в очередной забор: строители прикрыли им целый двор хрупких исторических домов.

Стадион Нижний НовгородEurosport

Выхожу на площадь с памятником Ленина – ему здесь самое место. Ильич указывает на слово Hotel, возле него стоит небольшая сцена. Там играет испанская музыка, чтобы завораживать панамских болельщиков. Чуть дальше три девочки в облегающих топах и коротких юбках танцуют под русский поп и фотографируются с иностранцами. На это зрелище смотрит бабушка, поднимающаяся за хлебом в «Пятерочку», и приговаривает «Прости, господи».

Солнце выходит на пик, я беру странный напиток под названием «Исинди» с привкусом перца чили, пробую его, жалею о покупке и бегу к стадиону дворами. Одна из улиц открывает вид на странный архитектурный ансамбль, в котором исторические памятники вписаны в постройки хрущевской эпохи – из моего петербургского глаза вот-вот пойдет кровь.

Единственное место, где идеально пересидеть жару – пресс-центр стадиона «Нижний Новгород». Кондиционеры выдают волны приятного холода, волонтеры раздают сувенирные кепки для защиты лба от сгорания.

Вид на Волгу со стадиона «Нижний Новгород»Eurosport

До матча остается два часа: первый я незаметно проспал в удобном кресле пресс-центра и пошел на стадион пораньше – в конце концов, там приятный тенек и много бутылок с водой. Бело-голубой стадион постепенно окрашивается в красный: фанатов из Панамы чуть ли не больше, и у всех такие крутые соломенные панамы, с которыми не сравнится ни одна подарочная кепка.

Английских журналистов реально много: они радовались каждому из голов своих, но единственный мяч Панамы трибуны встретили так, как ни один из предыдущих. Первый гол на первом чемпионате мира – великое достижение даже если ты проигрываешь 1:6 ребятам, чьи предки изобрели футбол.

Матч завершился уже час как, но вокруг стадиона все еще раздается латиноамериканская музыка. Где-то рядом англичане затягивают «Боже, храни королеву» примерно так же зычно, как и во время исполнения гимнов. Чемпионат мира раскрашивает потерянный во времени Нижний Новгород – надо собирать рюкзак и ловить атмосферу на парадном берегу. Похоже, все веселье вечером будет именно там.

Локация: поезд Москва – Самара

Ожидания – полный поезд иностранцев.

Реальность – седьмой вагон, летящий до конечной станции Бишкек. «Провожающие, выходим», – со смешной призывной интонацией говорил киргиз-проводник за пять минут до старта. Моими соседями оказываются две горячие дамы из Москвы, мужик средних лет среднеазиатской внешности и изможденная мать с девочкой-младенцем на руках. В соседнем отсеке дядя лагерного вида бубнил исключительно матом – примерно на 30 слов самым приличным было «гоблины».

Никаких кондиционеров, биотуалетов и соков, которые можно взять у продавцов – то есть ничего такого, что окружало мое путешествие остальные 9 дней. Пассажиров, текущих в Бишкек, считают за людей второго сорта: нет чемпионата – нет удобств.

Локация: Самара

Первым, что ты видишь при выходе с вокзала – отделение миграционной службы. Наверное, намек на регистрацию всех, кто приезжает в город дольше чем на трое суток.

До хостела на окраине нужно добираться с пересадками. Навигатор четко показывал, что от Дома печати идут 144-й и 156-й автобусы. 10 минут, 20, 25, 30 – вот только сейчас подошел нужный. На нем таблички №37 и №144 – ну окей, поехали. На нас четверых, ожидавших автобус, (я и еще трое незнакомцев) накинулась кондуктор: «Вы что мне протягиваете? 76 рублей стоит проезд до Дач. Вы куда едете? Мы туда не едем. Надо спрашивать сначала».

К воплям вредной женщины подключился водитель, который исключительно орал на нас. Аккредитацию, с которой можно было надеяться на бесплатный проезд, я даже не доставал – агрессия спала лишь с открывшейся на следующей остановке дверью. Вместо Free Ride почесал на обычном троллейбусе, остановки на нем предваряли первые семь нот песни «Ах, Самара-городок». Класс.

Самара показалась городом, который даже не стремится к росту или лучшей жизни. Справа от тропы, по которой я топал от остановки к хостелу, шла огроменная лесополоса, а еще рядом была заброшенная заправка.

В моей комнате уже жили двое израильтян. Я мило перекинулся парой слов с подружкой Йосефа (она была по скайпу и спросила, какие эти двое соседи – ответил, что лучшие в мире, но знаю их минуты три), а потом потрещал уже с ними самими. Оказалось, что мы ехали на одном поезде, и они тоже были на Бельгия – Тунис в Москве. Взяли билеты с рук за 2500 рублей за 20 минут до игры, хотят сделать то же на завтрашнюю рубку России и точно попрыгают на трибуне «Самара Арены» на Сенегал – Колумбия.

Так, надо топать на фан-зону, иначе в комнате без кондиционера можно скончаться.

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