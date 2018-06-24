Япония и Сенегал сыграли вничью в группе Н на ЧМ-2018

Счет в матче открыл Садио Мане, который оказался перед Эйдзи Кавасимой после удара Юссуфа Сабали. На 34-й минуте Юто Нагатомо обработал подачу на левый фланг и оставил мяч Такаси Инуи, который ударил точно в дальний угол и сравнял счет.

Второй тайм шел в грубой борьбе – желтые карточки получили М'Байе Ньянг и Инуи.

На 71-й минуте Мусса Ваг мощным ударом замкнул прострел с левого фланга, но уже через шесть минут вышедший на замену Кейсуке Хонда сравнял счет – 2:2.

Сенегал ни разу не проигрывал Японии на ЧМ. Африканцы дважды побеждали и дважды сыграли вничью.

У Сенегала и Японии стало по 4 очка – они лидируют в группе Н. У Польши и Колумбии 0 баллов.

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Чемпионат мира. Япония – Сенегал