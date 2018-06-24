Getty Images
Япония и Сенегал сыграли вничью в группе Н на ЧМ-2018
Встреча лидеров завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче открыл Садио Мане, который оказался перед Эйдзи Кавасимой после удара Юссуфа Сабали. На 34-й минуте Юто Нагатомо обработал подачу на левый фланг и оставил мяч Такаси Инуи, который ударил точно в дальний угол и сравнял счет.
Второй тайм шел в грубой борьбе – желтые карточки получили М'Байе Ньянг и Инуи.
На 71-й минуте Мусса Ваг мощным ударом замкнул прострел с левого фланга, но уже через шесть минут вышедший на замену Кейсуке Хонда сравнял счет – 2:2.
- Сенегал ни разу не проигрывал Японии на ЧМ. Африканцы дважды побеждали и дважды сыграли вничью.
- У Сенегала и Японии стало по 4 очка – они лидируют в группе Н. У Польши и Колумбии 0 баллов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте