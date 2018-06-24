Бразильский гангстер понимал, что его арестуют на матче с Коста-Рикой, но не смог пропустить игру

Бразильцы настолько обожают футбол, что ради него готовы рискнуть всем, даже свободой.

31-летний гангстер Родриго Висентини Динарди, у которого за плечами больше десятка вооруженных ограблений, прилетел на чемпионат мира из Бразилии через Лондон, но по поддельному паспорту гражданина Италии с почти неизменным именем – Динарди Родриго.

Информация о нахождении на «Санкт-Петербург Арене» известного гангстера поступила сотрудникам Интерпола Северной столицы через полчаса после начала игры между бразильцами и костариканцами. С помощью трех оперативников из Бразилии Динарди был опознан и после финального свистка арестован, передает «Фонтанка».

Предэкстрадиционный арест Родриго состоится 24 июня в Петроградском суде. Несколько месяцев он проведет в следственной тюрьме на улице Лебедева, а после согласования всех документов улетит.

Уже знаешь, кто выиграет группу Е: Бразилия или Швейцария?

Динарди грозит до 50 лет лишения свободы.

Возможно, Родриго утешится тем, что Бразилия победила Коста-Рику со счетом 2:0, забив оба гола в добавленное время.

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