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Бразильский гангстер понимал, что его арестуют на матче с Коста-Рикой, но не смог пропустить игру

Бразильский гангстер понимал, что его арестуют на матче с Коста-Рикой, но не смог пропустить игру
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Преступник хотел обмануть спецслужбы итальянским паспортом.

Бразильцы настолько обожают футбол, что ради него готовы рискнуть всем, даже свободой.

31-летний гангстер Родриго Висентини Динарди, у которого за плечами больше десятка вооруженных ограблений, прилетел на чемпионат мира из Бразилии через Лондон, но по поддельному паспорту гражданина Италии с почти неизменным именем – Динарди Родриго.

Информация о нахождении на «Санкт-Петербург Арене» известного гангстера поступила сотрудникам Интерпола Северной столицы через полчаса после начала игры между бразильцами и костариканцами. С помощью трех оперативников из Бразилии Динарди был опознан и после финального свистка арестован, передает «Фонтанка».

Предэкстрадиционный арест Родриго состоится 24 июня в Петроградском суде. Несколько месяцев он проведет в следственной тюрьме на улице Лебедева, а после согласования всех документов улетит.

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