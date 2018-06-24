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Сергей Карасев дебютирует на ЧМ-2018 матчем группы С Австралия – Перу

Карасев дебютирует на ЧМ-2018 матчем Австралия – Перу
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Еще одна большая игра для России.

Сергей Карасев впервые в карьере будет работать главным арбитром на матче чемпионата мира. Дебют состоится в Сочи, где 26 июня встретятся Австралия и Перу. Помогать Карасеву будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Ранее Карасев работал резервным арбитром на матчах Марокко – Иран и Португалия – Марокко. На этих же матчах Аверьянов исполнял роль резервного ассистента. Калугин был назначен резервным ассистентом на игру Коста-Рика – Сербия.

  • Карасев отработал на двух матчах Евро-2016.
  • Сборная Перу уже лишилась шансов на плей-офф, Австралии нужна только победа.

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