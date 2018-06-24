Англичане разорвали Панаму на ЧМ-2018, но не убедили. Без стандартов их игра примитивна

Сила англичан иллюзорна. Да, Саутгейт поставил команде качественные стандарты: 4 из 6 голов были забиты именно с них. Особенно крутым получился розыгрыш, после которого оформил дубль Стоунз. Штрафной с достаточно опасной точки закончился не прямым ударом, а мягким навесом и скидкой на Стерлинга, после удара которого защитнику «Манчестер Сити» оставалось только попасть по пустым воротам.

Проблема Саутгейта в том, что если убрать из игры англичан угловые, штрафные и пенальти, то в ней не останется ничего. Даже с Панамой весь набор английских атак сводился до длинных забросов – вперед на Стерлинга или вбок на Триппьера. Более того, несколько раз панамцы показали, как легко взламывать британскую оборону. Часто для этого даже ничего не надо делать: защитники сами дарят мяч и показывают, как дойти до штрафной. Почти как немецкие.

В итоге, все участники матча получили, что хотели. Сборная Англии – очередную уверенную победу, после которой некоторые эксперты запишут ее в фавориты чемпионата, Кейн – первое место в списке бомбардиров, для которого ему не пришлось красть голы у Эриксена и которое у него не отнимет Салах. А народ Панамы получил первый гол на чемпионате мира. Лучшее, что было в этом матче – детская радость панамских болельщиков и главного тренера после гола при счете 0:6.

Сборная ПанамыGetty Images

Об остальном можно забыть.

Цифры матча:

Кейн сделал второй хет-трик чемпионата (первый у Криштиану).

Харри вышел на первое место в гонке бомбардиров. У Лукаку на гол меньше.

На чемпионате мира назначено уже 16 пенальти – на три больше, чем за весь предыдущий ЧМ.

Кейн — первый английский футболист за 16 лет, реализовавший пенальти на ЧМ. Последним был Дэвид Бэкхэм.

Англия – Панама – 6:1

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