«Возможно, это мой последний чемпионат мира». Игрок сборной Франции Поль Погба запугал болельщиков

Полузащитник сборной Франции Поль Погба намекнул на пресс-конференции, что, возможно, проводит последний чемпионат мира в карьере.

«Возможно, это мой последний чемпионат мира, – припугнул 25-летний француз, но тут же продолжил. – Я реалист. Мы не знаем, вызовут ли меня еще раз. Возможно, другие игроки окажутся лучше меня.

Надеюсь, что сыграю еще. Мне уже выпала возможность выступить на двух чемпионатах мира, а некоторые мечтают хотя бы об одном», – цитирует Погба Daily Mail.

Поль провел 7 матчей на чемпионатах мира и забил 1 гол.

Всего в активе Погба 56 матчей за сборную и 9 голов.

Поль – серебряный призер Евро-2016.

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