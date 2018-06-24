Уругвай не проиграет России и еще 4 императорские ставки на финальный тур группового этапа ЧМ-2018

Ставка: латиноамериканцы с форой 0 за 1,79

Уже на матч с Египтом можно было поставить так, чтобы гарантированно срубить профит – либо финансовый, либо моральный. Теперь все даже комфортнее: есть шанс сохранить деньги, но порадоваться сенсационному первому месту сборной России.

Для этого и берется фора на Уругвай: если побеждает фаворит, на счет прилетит выигрыш, если ничья, деньги просто вернутся домой, а если сборная Черчесова внезапно наберет 9 очков, будет просто не до кэша – придется выходить на улицы и радоваться триумфу.

Артем ДзюбаGetty Images

На самом деле, надо пользоваться тем, как букмекеры недооценивают Уругвай. Он вялый в атаке, но вязкий в обороне – России, в отличие от встреч с Аравией и Египтом, будет нелегко прорваться в центр штрафной. Так что коф рабочий, а сыграть можно здесь, вот по этой прекрасной ссылке.

Ставка: победа Фараонов за 1,87

Несмотря на уверенное поражение от России, египтяне не показали себя таким же дном, как саудовцы: у них в нападении есть хоть что-то, кроме бесполезных передач, а в защите они не позволяют себе настолько безответственно терять концентрацию. Провалов в центре тоже меньше. Короче, вне зависимости от участия Салаха в игре (и его формы), африканцы обязаны выигрывать, чтобы хоть как-нибудь реабилитироваться за чудовищно оперативный вылет.

Этот матч из тех, которые нужны не для просмотра, а строго для выигрыша. Его, кстати, забирают вот по этому линку.

Мохамед СалахGetty Images

Ставка: тотал меньше 2,0 за 2,06

Тут вообще тоска. У одних ни одного своего гола за два тура, у других все решает один человек – вычесть его мячи, тоже останется ноль. Учитывая, что Португалии нельзя проигрывать, предсказать сценарий проще, чем выспаться в спальном вагоне: Сантуш однозначно рассчитывает провернуть ремейк победы над Марокко.

Иран, конечно же, опять не закатит. Португалии хватит одного, два будут уже бонусом, а трех дождалась только Испания, которой космически не повезло (сначала – ошибка Де Хеа, затем – роковая попытка Роналду). Поэтому сверхмаленький тотал – единственно правильный выбор: запаситесь этой ставкой и энергетиком, чтобы не уснуть еще до стартового свестка.

Криштиану Роналду, сборная ПортугалииGetty Images

Ставка: Мексика с форой 0 за 1,62

Скандинавы – хронические неудачники всех крупных турниров: тех, кто помнит, как они обычно вылетают (по-лузерски), вообще не удивил гол Крооса на 95-й минуте. У шведов толком нет нападения, и это главная проблема – Мексика качественно отоборонялась даже с Германией, так что «тре крунур» вряд ли создаст хоть какие-то проблемы. Миссия на матч элементарна, как графический редактор Paint: надо не проиграть, свесить ноги с первого места и попасть в плей-офф на Швейцарию, а не на Бразилию.

Грузить на чистый мексиканский вин опасно, на ничью – тоже, а на то, что шведы точно не победят, дают слишком низкий коф. Остается приятная нулевая фора, при которой ничья спровоцирует камбэк денег на счет.

Гильерме Очоа, сборная МексикиGetty Images

На эту встречу можно швырять купюры с бесстрастием Волка с Уолл-стрит – Скандинавия точно вылетит, у нее такая карма. Поэтому смелее жмите на линк – там уже готовы расстаться с деньгами.

А еще:

– На каждом чемпионате мира есть самая бесцветная, постная, амебная команда. Четыре года назад ей была сборная России, сейчас – южные корейцы, которые тихо оформили вылет с турнира. Германия возьмет их теплыми, а коф на фору «минус полтора» удивительно приятен – 1,59. Спасибо Гомесу, Мюллеру и другим резидентам Бундестим, которые прощали соперников в первых двух турах. Теперь анперформинга не случится: Корею они разорвут, как Анна Иоанновна – кондиции Верховного тайного совета.

Заряжать на это предсказуемое событие надо вот тут. 27 июня, 17:00.

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