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Гарет Саутгейт: «Проведение ЧМ-2018 просто великолепно, для нас останавливали движение в 5 утра»

Саутгейт: «Проведение ЧМ-2018 просто великолепно, для нас останавливали движение в 5 утра»
Eurosport

1 час назад

Англичане хвалят Россию.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в восторге от чемпионата мира в России.

«Уровень организации и атмосфера на турнире на высоком уровне везде, где бы я ни побывал. Проведение турнира просто великолепно, с доступом к стадионам проблем нет, для нас останавливали движение, когда мы возвращались в Репино в пять утра.

Впечатления потрясающие. Стадионы просто великолепны. Невозможно глаз оторвать», – сказал Саутгейт на послематчевой пресс-конференции.

  • Англия одержала самую крупную победу на ЧМ-2018, уничтожив Панаму со счетом 6:1, и досрочно вышла в 1/8 финала.
  • 28 июня англичане в Калининграде сразятся с бельгийцами за первое место в группе G.

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