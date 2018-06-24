Гарет Саутгейт: «Проведение ЧМ-2018 просто великолепно, для нас останавливали движение в 5 утра»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в восторге от чемпионата мира в России.

«Уровень организации и атмосфера на турнире на высоком уровне везде, где бы я ни побывал. Проведение турнира просто великолепно, с доступом к стадионам проблем нет, для нас останавливали движение, когда мы возвращались в Репино в пять утра.

Впечатления потрясающие. Стадионы просто великолепны. Невозможно глаз оторвать», – сказал Саутгейт на послематчевой пресс-конференции.

Англия одержала самую крупную победу на ЧМ-2018, уничтожив Панаму со счетом 6:1, и досрочно вышла в 1/8 финала.

28 июня англичане в Калининграде сразятся с бельгийцами за первое место в группе G.

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