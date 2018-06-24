Getty Images
Гарет Саутгейт: «Проведение ЧМ-2018 просто великолепно, для нас останавливали движение в 5 утра»
Англичане хвалят Россию.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в восторге от чемпионата мира в России.
«Уровень организации и атмосфера на турнире на высоком уровне везде, где бы я ни побывал. Проведение турнира просто великолепно, с доступом к стадионам проблем нет, для нас останавливали движение, когда мы возвращались в Репино в пять утра.
Впечатления потрясающие. Стадионы просто великолепны. Невозможно глаз оторвать», – сказал Саутгейт на послематчевой пресс-конференции.
- Англия одержала самую крупную победу на ЧМ-2018, уничтожив Панаму со счетом 6:1, и досрочно вышла в 1/8 финала.
- 28 июня англичане в Калининграде сразятся с бельгийцами за первое место в группе G.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте