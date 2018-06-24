CNN: Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за главы Чечни Рамзана Кадырова

Лидер сборной Египта Мохамед Салах пользовался теплым приемом в Грозном, где базировались «фараоны», был удостоен звания почетного гражданина Чечни, но его реакция на события последних недель оказалась неожиданной.

Как стало известно CNN, Салах всерьез задумался об уходе из сборной Египта. Хотя на встрече с Рамзаном Кадыров Мо улыбался, он чувствует, что им воспользовались в своих целях.

Футболист не желает, чтобы его втягивали в дела, не касающиеся футбола, и использовали в создании чьего-то политического образа.

Салах уже не станет лучшим бомбардиром ЧМ. Есть варианты покруче.

Египет проиграл два стартовых матча и лишился шансов на плей-офф.

«Фараоны» завершат ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией в Волгограде.

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