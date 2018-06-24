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«Макларен и Паунд – нерелевантные эксперты». ФИФА ответила Daily Mail по допингу в России

«Макларен и Паунд – нерелевантные эксперты». ФИФА ответила Daily Mail по допингу в России
Р-Спорт

1 час назад

Разоблачения британского издания не впечатлили руководство мирового футбола.

ФИФА раскритиковала опубликованную статью Daily Mail про допинг в сборной России и потворство со стороны Международного футбольного союза.

«Как и обычно, журналист Ник Харрис представляет аудитории крайне выборочный набор фактов. В своем материале он предоставляет трибуну людям, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с ВАДА, и ВАДА согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА.

Получается, что господин Харрис считает позицию ВАДА по данному вопросу нерелевантной. Так как журналист не включил в свой материал позицию ФИФА, ниже мы приводим текст нашего заявления, отправленный Харрису до публикации его материала», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФИФА.

Харрис опирался на мнения экс-главы ВАДА Ричарда Паунда и главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, но это ФИФА не убедило:

«Паунд и Макларен не являются релевантными экспертами в отношении российского футбола, так как не в курсе хода расследования ФИФА».

  • Россия выиграла 2 стартовых матча на ЧМ-2018 и впервые за 32 года вышла в плей-офф.
  • 25 июня в Самаре Россия сразится с Уругваем за первое место в группе А.

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