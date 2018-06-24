Getty Images
Мексиканский болельщик в рестлерской маске убрал мусор с Ворошиловского моста
Настоящий супергерой.
23 июня Мексика обыграла Южную Корею в матче второго тура группы F – 2:1. Встреча прошла в Ростове-на-Дону, куда приехала многотысячная поддержка мексиканской команды.
Самым крутым оказался болельщик в рестлерской маске, совершивший по-настоящему героический поступок. Мужчина по пути на стадион подбирал мусор за своими соотечественниками.
- Мексика выиграла 2 стартовых матча, но еще не гарантировала себе выход в плей-офф.
- 27 июня «ацтеки» сыграют в Екатеринбурге со Швецией.
- В первом туре весь мир поразили болельщики Сенегала и Японии, убиравшие за собой мусор на стадионах после матчей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте