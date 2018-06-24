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Мексиканский болельщик в рестлерской маске убрал мусор с Ворошиловского моста

Мексиканский болельщик в рестлерской маске убрал мусор с Ворошиловского моста
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Настоящий супергерой.

23 июня Мексика обыграла Южную Корею в матче второго тура группы F – 2:1. Встреча прошла в Ростове-на-Дону, куда приехала многотысячная поддержка мексиканской команды.

Самым крутым оказался болельщик в рестлерской маске, совершивший по-настоящему героический поступок. Мужчина по пути на стадион подбирал мусор за своими соотечественниками.

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