Колумбия разгромила Польшу в группе Н на ЧМ-2018

Колумбия разбомбила Польшу в матче второго тура ЧМ-2018 со счетом 3:0.

В первом тайме на 40-й минуте Мина забил головой с мягкой подачи Хамеса. Во второй половине колумбийцы продолжили атаковать и забили еще два гола: на 70-й минуте отличился Фалькао с паса Кинтеро, а на 75-й Куадрадо оформил разгром, выйдя один на один с Шченсным, – Хамес сделал дубль из ассистов.

Колумбия набрала 3 очка и претендует на выход из группы. Поляки остались с нулем и потеряли шансы на продолжение борьбы

У Сенегала и Японии по 4 балла.

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