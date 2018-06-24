Eurosport

Колумбия разгромила Польшу в группе Н на ЧМ-2018

Колумбия отправила Польшу домой
Eurosport

1 час назад

Хамес выдал 2 ассиста, Фалькао забил – Колумбия стерла поляков в порошок (3:0).

Колумбия разбомбила Польшу в матче второго тура ЧМ-2018 со счетом 3:0.

В первом тайме на 40-й минуте Мина забил головой с мягкой подачи Хамеса. Во второй половине колумбийцы продолжили атаковать и забили еще два гола: на 70-й минуте отличился Фалькао с паса Кинтеро, а на 75-й Куадрадо оформил разгром, выйдя один на один с Шченсным, – Хамес сделал дубль из ассистов.

Колумбия набрала 3 очка и претендует на выход из группы. Поляки остались с нулем и потеряли шансы на продолжение борьбы

  • У Сенегала и Японии по 4 балла.

Инстаграм для самых спортивных

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Россия раскачает Уругвай, Иран упрется против Роналду

01:24
Популярные видео
«Россия два раза победит». Болельщики – о следующем чемпионе мира
3 238 просмотров14 ч
Два авто жесточайше столкнулись на старте и перекрыли проезд всем, но один везунчик проскользнул
 749 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться