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Рикардо Ломбарди: «Лионель Месси съел 7 тренеров – его следует выгнать из сборной»

Ломбарди: «Месси съел 7 тренеров – его следует выгнать из сборной»
Eurosport

1 час назад

Критика в адрес пятикратного обладателя «Золотого мяча» звучит все громче.

Аргентинский тренер Рикардо Карузо Ломбарди считает, что слабая игра Лионеля Месси на ЧМ-2018 неслучайна.

«Месси съел семь тренеров. У меня есть ощущение, что он играл плохо намеренно, чтобы бросить Сампаоли под удар.

Месси следует выгнать из сборной. Его ничего не волнует, он играет наперекор тренеру. Он хочет, чтобы его окружали партнеры, которые ему нравятся, а не лучшие игроки», – цитирует Ломбарди Marca.

  • В 2007-08 годах Ломбарди тренировал родной клуб Месси «Ньюэллс Олд Бойз».
  • Аргентина набрала только 1 очко после двух матчей. В последнем туре команда Хорхе Сампаоли обязана побеждать Нигерию.

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