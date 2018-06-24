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Сестра Неймара упала в обморок на матче ЧМ-2018 с Коста-Рикой и повредила руку
Еще повод для Неймара, чтобы поплакать.
В ночь на 24 июня сестра Неймара Рафаэлла Бекран опубликовала неожиданное фото в инстаграме: рука дамы была в бандаже.
Как стало известно The Sun, Рафаэлла потеряла сознание прямо на «Санкт-Петербург Арене» во время матча Бразилия – Коста-Рика. При падении она повредила левую руку.
«Лук месяца», – отметила Рафаэлла.
- Бразилия вырвала победу у Коста-Рики благодаря двум голам в добавленное время – 2:0.
- Брат Рафаэллы забил второй мяч Бразилии и после финального свистка зарыдал.
- 27 июня Бразилия сыграет с Сербией на «Открытие Арене».
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