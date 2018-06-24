Сестра Неймара упала в обморок на матче ЧМ-2018 с Коста-Рикой и повредила руку

В ночь на 24 июня сестра Неймара Рафаэлла Бекран опубликовала неожиданное фото в инстаграме: рука дамы была в бандаже.

Как стало известно The Sun, Рафаэлла потеряла сознание прямо на «Санкт-Петербург Арене» во время матча Бразилия – Коста-Рика. При падении она повредила левую руку.

«Лук месяца», – отметила Рафаэлла.

Бразилия вырвала победу у Коста-Рики благодаря двум голам в добавленное время – 2:0.

Брат Рафаэллы забил второй мяч Бразилии и после финального свистка зарыдал.

27 июня Бразилия сыграет с Сербией на «Открытие Арене».

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