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Сестра Неймара упала в обморок на матче ЧМ-2018 с Коста-Рикой и повредила руку

Сестра Неймара упала в обморок на матче с Коста-Рикой и повредила руку
Eurosport

52 мин. назад

Еще повод для Неймара, чтобы поплакать.

В ночь на 24 июня сестра Неймара Рафаэлла Бекран опубликовала неожиданное фото в инстаграме: рука дамы была в бандаже.

Как стало известно The Sun, Рафаэлла потеряла сознание прямо на «Санкт-Петербург Арене» во время матча Бразилия – Коста-Рика. При падении она повредила левую руку.

«Лук месяца», – отметила Рафаэлла.

  • Бразилия вырвала победу у Коста-Рики благодаря двум голам в добавленное время – 2:0.
  • Брат Рафаэллы забил второй мяч Бразилии и после финального свистка зарыдал.
  • 27 июня Бразилия сыграет с Сербией на «Открытие Арене».

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