El Chiringuito: Хорхе Сампаоли не выпустит Серхио Агуэро на матч с Нигерией в ответ на дерзость

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не простил Серхио Агуэро за высказывания в свой адрес после матча с Хорватией (0:3).

«Кун Агуэро не сыграет в решающем матче против Нигерии. Сампаоли накажет его за события последних дней, но публично он оправдает неучастие Агуэро спортивными причинами.

Не сыграет автор единственного гола Аргентины на чемпионате мира, проведший два очень хороших матча», – написал журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя в твиттере.

После матча с Хорватией Сампаоли раскритиковал футболистов, на что Агуэро ответил: «Пускай Сампаоли говорит, что ему вздумается».

26 июня Аргентина сыграет с Нигерией на «Санкт-Петербург Арене».

Подписывайся на наш канал в телеграме