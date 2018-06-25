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Фернандо Йерро: «Игре сборной Испании не нужны мускулы. У нас собственный стиль»
Испанцы задушат соперника тики-такой.
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что у «Красной фурии» есть особый почерк и его не нужно менять.
«Игра сборной Испании – это нечто другое, нежели физическая сила и мускулы. У нас есть собственный стиль игры и особые физические данные. Излишняя работа над физикой не помогла бы нам.
Мы – команда. Мы хотим атаковать и защищаться вместе, чтобы наши соперники меньше перемещались по полю и не создавали шансов у наших ворот. По этой причине нам стоит помнить о том, во что верим мы, и не обращать внимания на планы соперника», – приводит слова Йерро sport-english.com.
- Йерро возглавил сборную Испании за день до старта чемпионата мира, сменив Хулена Лопетеги.
- 25 июня испанцы проведут заключительный матч на групповом этапе. Их соперником станет сборная Марокко.
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