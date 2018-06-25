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Фернандо Йерро: «Игре сборной Испании не нужны мускулы. У нас собственный стиль»

Йерро: «Игре сборной Испании не нужны мускулы. У нас собственный стиль»
Eurosport

47 мин. назад

Испанцы задушат соперника тики-такой.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что у «Красной фурии» есть особый почерк и его не нужно менять.

«Игра сборной Испании – это нечто другое, нежели физическая сила и мускулы. У нас есть собственный стиль игры и особые физические данные. Излишняя работа над физикой не помогла бы нам.

Мы – команда. Мы хотим атаковать и защищаться вместе, чтобы наши соперники меньше перемещались по полю и не создавали шансов у наших ворот. По этой причине нам стоит помнить о том, во что верим мы, и не обращать внимания на планы соперника», – приводит слова Йерро sport-english.com.

  • Йерро возглавил сборную Испании за день до старта чемпионата мира, сменив Хулена Лопетеги.
  • 25 июня испанцы проведут заключительный матч на групповом этапе. Их соперником станет сборная Марокко.

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