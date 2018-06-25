Тони Кроос – о победном голе: «Марко Ройс хотел, чтобы я пробил со штрафного напрямую»

Полузащитник сборной Германии Тони Кросс рассказал о переговорах с Марко Ройсом перед решающим штрафным на 95-й минуте матча со шведами (2:1).

«Марко Ройс хотел, чтобы я пробил со штрафного напрямую. Я сказал ему: не уверен, что это сработает. И мы решили разыграть мяч, чтобы улучшить угол обстрела – и затем ударить», – приводит слова Крооса sueddeutsche.de.

После двух туров на чемпионате мира-2018 на счету сборной Германии 3 очка.

27 июня немцы проведут матч с Южной Кореей.

Кроос: «Было ощущение, что многие в Германии будут рады, если мы вылетим»

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