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Тони Кроос – о победном голе: «Марко Ройс хотел, чтобы я пробил со штрафного напрямую»
Все решил один эпизод.
Полузащитник сборной Германии Тони Кросс рассказал о переговорах с Марко Ройсом перед решающим штрафным на 95-й минуте матча со шведами (2:1).
«Марко Ройс хотел, чтобы я пробил со штрафного напрямую. Я сказал ему: не уверен, что это сработает. И мы решили разыграть мяч, чтобы улучшить угол обстрела – и затем ударить», – приводит слова Крооса sueddeutsche.de.
- После двух туров на чемпионате мира-2018 на счету сборной Германии 3 очка.
- 27 июня немцы проведут матч с Южной Кореей.
Кроос: «Было ощущение, что многие в Германии будут рады, если мы вылетим»
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