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Швейцарская газета просит читателей присылать фото с албанским орлом для поддержки Джаки и Шачири

Швейцарская газета просит читателей присылать фото с албанским орлом для поддержки Джаки и Шачири
Eurosport

1 час назад

Очень странная просьба.

Швейцарская газета Blick разместила объявление в Facebook, попросив читателей присылать фотографии с албанским орлом для поддержки игроков национальной сборной по футболу – Гранита Джаки и Джердана Шачири.

«Мы поддерживаем нашу сборную! Отправляйте фото с изображением орла на нашу почту или сюда, в комментарии. Мы счастливы», – написала редакция газеты.

Швейцарцы тут же присоединились к флешмобу: десятки людей скопировали жест Джаки и Шачири и отправили фото в комментарии.

  • Джака и Шачири могут получить по 2 матча бана за политическую провокацию.
  • В третьем матче на чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет против сборной Коста-Рики.

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