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Иранцы пришли к отелю в Саранске и разбудили Роналду. Тот вышел на балкон и попросил их не шуметь

Иранцы пришли к отелю в Саранске и разбудили Роналду. Тот вышел на балкон и попросил их не шуметь
Eurosport

44 мин. назад

Здоровый сон – залог успеха.

Фанаты сборной Ирана пришли к отелю, где остановилась сборная Португалии, и начали активно шуметь, разбудив главную звезду команды соперника – Криштиану Роналду.

По данным B24, Роналду вышел на балкон и жестами попросил иранцев вести себя потише. Криштиану нужно было выспаться перед важной игрой, и шумные азиатские болельщики не входили в его планы.

  • Матч Иран – Португалия пройдет 25 июня в Саранске. Начало игры – в 21:00.
  • Криштиану в двух матчах на чемпионате мира-2018 забил 4 мяча.

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