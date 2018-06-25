Иранцы пришли к отелю в Саранске и разбудили Роналду. Тот вышел на балкон и попросил их не шуметь
Здоровый сон – залог успеха.
Фанаты сборной Ирана пришли к отелю, где остановилась сборная Португалии, и начали активно шуметь, разбудив главную звезду команды соперника – Криштиану Роналду.
По данным B24, Роналду вышел на балкон и жестами попросил иранцев вести себя потише. Криштиану нужно было выспаться перед важной игрой, и шумные азиатские болельщики не входили в его планы.
- Матч Иран – Португалия пройдет 25 июня в Саранске. Начало игры – в 21:00.
- Криштиану в двух матчах на чемпионате мира-2018 забил 4 мяча.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте