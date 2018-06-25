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В сборной Египта опровергли информацию, что Мохамед Салах покинет ЧМ из-за Кадырова

В сборной Египта опровергли информацию, что Салах покинет ЧМ из-за Кадырова
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Проблемы египтянина сильно преувеличены.

В сборной Египта прокомментировали информацию о том, что форвард Мохамед Салах может покинуть расположение команды из-за излишнего внимания Рамзана Кадырова.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему.

Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его твиттере», – сообщил руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил в разговоре с RT.

  • 25 июня сборная Египта проведет последний матч на чемпионате мира-2018. Соперником «фаранов» станет сборная Саудовской Аравии.
  • Салах сыграл на турнире в России один матч и забил один гол.

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