Кейруш – о VAR: «Не вижу четких правил. Это все равно что дочка скажет мне: я немного беременна»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш нашел недостатки в системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Все могут обсуждать судейство, кроме нас, участников матчей. Смешно, что нам это не позволено. Игра должна быть прозрачной, всё должно быть очевидно. VAR была создана не для того, чтобы прикрывать ошибки судей, а чтобы устранять ошибки. Никто не понимает, почему правила нарушаются.

Завтра игра, и мы должны точно знать, кто и как судит. Люди должны понимать правила. Ошибки должны быть очевидны. Я приду домой, а дочка мне скажет: я немного беременна. Ты либо беременна, либо нет, другого не дано. Когда допускаются грубые ошибки и нет четкого понимания правил, это неправильно», – приводит слова Кейруша «Чемпионат».

Матч Иран – Португалия пройдет 25 июня. Начало игры – в 17:00.

После двух матчей на счету иранцев 3 очка. Они выйдут из группы, если обыграют Португалию.

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