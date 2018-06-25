«Топ, ты заслужил это больше всех». Черышев за 2 матча проделал путь от лавочника до главной звезды

Впервые Дениса Черышева вызвали в главную сборную России в 2012-м. Тогда о парне знали только два факта: сын известного футболиста и игрок дубля в «Реале». С тех пор Россия провела два провальных турнира, сменила трех тренеров и на 90% обновила состав. Но к 27 годам о Черышеве вспоминают те же самые два факта, что и шесть лет назад. Денис до сих пор подает надежды и не раскрылся до конца. Поэтому чемпионат мира в России – главный шанс Черышева стать действительно значимым футболистом.

Всю карьеру Чери, как называют его испанские товарищи, будто непьющий гость на чужом празднике. Его отец – легенда хихонского «Спортинга», а сам Денис прошел школу «Реала». Но при этом одни из самых ярких воспоминаний об основе «Мадрида» связаны не с матчами, голами и победами, а околофутболом. Первый разговор с Моуринью («Чуть сердце не выпрыгнуло!»), советы от Роналду, приятельство с Марсело и Моратой. А еще бан «Реала» в Кубке Испании за незаконный выход Черышева на замену. В сборной России то же самое: вызовы на товарняки, комплименты за технику, но ни на ЧМ-2014, ни на Евро-2016 Денис не попал. До ЧМ-2018 у парня набралось всего 11 матчей в майке сборной и ни одного гола.

Денис ЧерышевImago

При этом Чери – классный парень, добряк, который ни разу не был замечен даже в малейшей гадости. С мячом в ногах с четырех лет, староста класса и отличник, с высшим образованием, регулярно ходил в церковь, завел кучу друзей в каждой команде, за которую играл – от молодежек «Мадрида» до «Севильи», киноман, не бабник и не тусовщик, голы на ЧМ посвятил девушке, с которой уже три года. Как футболист тоже хорош: в «Вильярреале» показал топовый уровень в сезоне-2014/15 – 4+11 в 26 матчах. Такое ощущение, что Денис сделан из плюша. Хотя в действительности Черышев-младший из стекла.

С сезона-2013/14 Чери получил 13 травм и лечился почти два года (707 дней). На Евро-2016 Денис не поехал как раз из-за повреждения задней поверхности бедра. Мышечные травмы – слабое место Черышева. В 2017-м он снова надорвал больное место и пропустил пять месяцев с марта по сентябрь. Сезон-2017/18 получился слабый – всего четыре гола и два ассиста во всех турнирах. Настолько слабый, что Черышев раздумывал о переезде в Россию, но, к счастью, не сделал этого.

Хотя Дениса постоянно звали в РФПЛ. С первого вызова в молодежку партнеры спрашивали Чери, почему он не едет на историческую родину – денег платят побольше, темп полегче, игрового времени завались, на виду у тренеров сборной. Еще в 2012-м ЦСКА и «Зенит» уговаривали 22-летнего вингера переехать в Россию и предлагали гонорар на 2,5 миллиона евро в год, но Черышев отказался. В 2015-м «Спартак» снова выманивал Дениса из «Вильярреала». В конце 2017-го «Зенит» пытался снова, но напоролся на отказ.

ЧерышевEurosport

«Испанский футбол более техничен. Он очень мне подходит. Слышал, что в России платят большие деньги. Но деньги мне сейчас не особо интересны. Надо прогрессировать и расти дальше. Начинать мне бы хотелось в другом месте, а вот заканчивать – возможно, в России», – как всегда тактично отвечал Чери.

Несмотря на мягкий характер и слабое здоровье (еще в 14 лет Денис мучился в «Реале» из-за недовеса), Черышев ставит перед собой максимальные цели и добивается их. Когда он был янгстером, то мечтал об игре за основной состав «Мадрида» – в двух матчах Чери вышел на поле в одной команде с суперзвездами. Денис ставил целью попасть на чемпионат мира и пробился через травмы и тренерские фильтры. Одна из них потеряна навсегда – «Реалу» Чери уже не пригодится.

После матча открытия чемпионата мира твиттер Дениса затопило цунами из поздравлений: «Лучший» – от Арбелоа, «Топ, ты заслужил это больше всех» – от Мораты, «Мощь» – от Касильи, «Черри великий» – от Байи, «Красавчик» – от Паулисты. Десятки бывших и нынешних напарников по клубам славили маленького русского. Люди будто годами ждали возможности поздравить приятеля хоть с чем-то, но не было ни одного повода.

Денис ЧерышевGetty Images

Черышев с юности мялся от вопроса – ты русский или испанец? Родители умудрились вложить в него лучшее от обеих культур, но при этом подвесили его личность где-то посередине. В футбольном плане то же самое: к 27 годам у Дениса вряд ли найдется ответ на вопрос, хороший он футболист или средний. Чемпионат мира Чери начал на лавке как средний, а после двух матчей уже тащит сборную и конкурирует с Кришиану за «Золотую бутсу» («Я на одном уровне с Роналду по голам? Думаю, это ненадолго»). Чемпионат мира окончательно ответит на этот вопрос – у Черышева есть еще минимум два матча.

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