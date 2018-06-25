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Петер Шмейхель: «Это не лучшая идея – пускать на турнир такие слабые команды, как Панама»
По мнению легендарного датчанина, на ЧМ есть лишние команды.
Бывший голкипер сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал итог матча между Англией и Панамой (6:1).
«Фанаты Панамы были великолепны, когда радовались голу, оформленному при счёте 6:0 в пользу Англии. Помните, что панамцы не пустили на чемпионат мира сборную США, которая ездила на первенства планеты много раз. Возможно, это не лучшая идея – пускать на турнир такие слабые команды. Но Панама рада, что забила, а Англия рада, что победила», – сказал Шмейхель в эфире RT.
- Сборная Панамы впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира.
- Шмейхель – чемпион Европы 1992 года, обладатель 5 титулов чемпиона АПЛ.
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