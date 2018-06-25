Повар из Санкт-Петербурга приготовил пиццу с портретом Артема Дзюбы перед матчем Уругвай – Россия
Скоро наладит массовое производство.
Петербургский повар Павел Максимчик испек пиццу с изображением форварда сборной России Артема Дзюбы.
Павел последовал примеру брата Валерия, который ранее приготовил пиццу с портретом главного тренера сборной Станислава Черчесова. Оба брата – повары.
В состав пиццы вошли тесто, томаты и сыр.
- Сборная России в первых двух матчах на чемпионате мира обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).
- 25 июня команда Черчесова сыграет с Уругваем.
- Дзюба в каждом из матчей ЧМ-2018 забил по голу.
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