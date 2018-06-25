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Повар из Санкт-Петербурга приготовил пиццу с портретом Артема Дзюбы перед матчем Уругвай – Россия

Повар из Санкт-Петербурга приготовил пиццу с портретом Дзюбы перед матчем Уругвай – Россия
Eurosport

55 мин. назад

Скоро наладит массовое производство.

Петербургский повар Павел Максимчик испек пиццу с изображением форварда сборной России Артема Дзюбы.

Павел последовал примеру брата Валерия, который ранее приготовил пиццу с портретом главного тренера сборной Станислава Черчесова. Оба брата – повары.

В состав пиццы вошли тесто, томаты и сыр.

  • Сборная России в первых двух матчах на чемпионате мира обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).
  • 25 июня команда Черчесова сыграет с Уругваем.
  • Дзюба в каждом из матчей ЧМ-2018 забил по голу.

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