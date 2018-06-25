«Никогда еще не видел, чтобы он так играл и тренировался». Эден Азар – лучший игрок второго тура ЧМ

До игры

В первом тайме стартовой игры на ЧМ-2018 бельгийцы не вскрыли сборную Панамы. Масштабная разница в классе команд не отображалась на табло, и это жутко бесило капитана «красных дьяволов». В перерыве Эден Азар подошел к человеку, отвечающему за голы, и популярно объяснил, что силы беречь не надо.

«В команде собраны хорошие футболисты, но нелегко давать результат, когда кто-то выпадает. В первой половине матча Лукаку будто избегал мяча. Всем известны его способности, поэтому я хотел, чтобы он был больше вовлечен в игру. В перерыве я сказал Ромелу, что мы нуждаемся в нем», – признался после игры Эден. За короткой беседой форвард «Манчестер Юнайтед» вспомнил, зачем приехал в Россию, и заколотил дубль в ворота Панамы.

Эден АзарImago

Пока Венсан Компани занят привычными проблемами (на этот раз – растяжение паха), Азар идеально выполняет функции капитана. Получив статус официального лидера команды, полузащитник вошел в финальную стадию развития и вступил в клуб Криштиану Роналду – он не только способен выигрывать матчи в одиночку, но и знает, как спровоцировать партнеров на лучший футбол.

Действия на поле

В матче против Туниса Эден не стал ждать, пока остальные проснутся, и лично запустил бельгийскую машину уже на пятой минуте: заработал пенальти и точно его реализовал. Лукаку подхватил запал капитана и до перерыва сообразил еще два гола – разговор в перерыве матча с Панамой точно пошел на пользу.

Эден Азар, Ромелу ЛукакуGetty Images

В начале второго тайма Азар снова подлил масла, обыграв вратаря и двух преследователей. Шикарный прием, скорость и фантастический контроль мяча привели к типичному голу бельгийской десятки и сумасшедшей статистике: в последних 34 играх за Бельгию Азар забил 18 раз и отдал 16 ассистов.

При этом главная заслуга Эдена не просто сотрясание сетки – дриблингом он стабильно запутывал игроков Туниса и освобождал пространство для бельгийских игроков атаки. Азар ушел с поля на 68-й минуте, но этого хватило, чтобы получить звание лучшего игрока матча. Все логично: мужчина чаще остальных касался мяча и обыгрывал оппонентов один в один.

Слова

Партнер по «Челси» Сеск Фабрегас уверен, что Азар еще не достиг потолка: «Мне кажется, что иногда Эден и сам до конца не осознает, насколько он хорош. Он способен делать разницу в каждом матче, в этом нет сомнений. Я тренируюсь с Азаром уже четыре года и могу сказать, что он – один из лучших футболистов, с которыми я играл».

Эден АзарEurosport

Главный коуч бельгийской сборной Роберто Мартинес понимает, что без Азара команда не будет полноценной. Поэтому тренер надеется, что капитан избежит травм: «Единоборства – вот, что действительно меня беспокоит. Мне не хочется терять Эдена после того, как ему прилетит в голеностоп».

Тибо Куртуа чувствует, что ЧМ-2018 станет турниром жизни для Азара: «Никогда еще не видел, чтобы Эден так играл и тренировался. Он достиг нового уровня, свежо выглядит и хорошо подготовлен психологически, а благодаря отличным отношениям с партнерами имеет серьезное влияние на поле. Сейчас у Азара наступает великолепный момент в карьере».

Что сказал сам Азар

Кто еще был крут

Второй круг подарил еще несколько крутых перфомансов, которые войдут в мемориз чемпионата:

Лука Модрич – гол в матче Аргентина – Хорватия.

Ахмед Муса – дубль в матче Нигерия – Исландия.

Харри Кейн – хет-трик в матче Англия – Панама.

Харри КейнGetty Images

Поставь на лучшего бомбардира турнира

Пока что в гонке страйкеров единолично лидирует Кейн с пятью голами. Кто-то уже побежал ставить на то, что Харри возьмет «Золотую бутсу», но не все так просто. Азар может повлиять на расклады в списке бомбардиров двумя способами: подогнать ассисты Лукаку, который забил уже четыре раза, или подобраться к форварду «Тоттенхэма» лично. Шанс предоставится уже в четверг, когда Англия и Бельгия сыграют за первое место в группе.

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