Уокер предложил оплатить татуировку, которую пообещала набить мадам в случае гола Стоунза Панаме

Болельщица сборной Англии Джесс пообещала набить татуировку с защитником «Трех львов» Джоном Стоунзом, если тот забьет гол в матче против Панамы.

На твит девушки откликнулся другой защитник англичан – Кайл Уокер. Он ретвитнул сообщение и сказал, что оплатит услуги тату-мастера, если Стоунз забьет.

В итоге Джон положил в ворота Панамы сразу 2 мяча, но поход к татуировщику вряд ли состоится: девушка удалила твит. Возможно, она посчитала, что унижение каких-то жалких панамцев не повод забивать тело краской.

Англия выиграла у Панамы со счетом 6:1. Помимо Стоунза, в игре отличились Харри Кейн (трижды) и Джесси Лингард.

Англичане вышли в плей-офф после двух туров. А это значит, что у Стоунза есть как минимум две игры на то, чтобы пополнить бомбардирский счет.

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