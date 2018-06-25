Eurosport

Уокер предложил оплатить татуировку, которую пообещала набить мадам в случае гола Стоунза Панаме

Уокер предложил оплатить татуировку, которую пообещала набить мадам в случае гола Стоунза Панаме
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Но она удалила твит.

Болельщица сборной Англии Джесс пообещала набить татуировку с защитником «Трех львов» Джоном Стоунзом, если тот забьет гол в матче против Панамы.

На твит девушки откликнулся другой защитник англичан – Кайл Уокер. Он ретвитнул сообщение и сказал, что оплатит услуги тату-мастера, если Стоунз забьет.

В итоге Джон положил в ворота Панамы сразу 2 мяча, но поход к татуировщику вряд ли состоится: девушка удалила твит. Возможно, она посчитала, что унижение каких-то жалких панамцев не повод забивать тело краской.

  • Англия выиграла у Панамы со счетом 6:1. Помимо Стоунза, в игре отличились Харри Кейн (трижды) и Джесси Лингард.
  • Англичане вышли в плей-офф после двух туров. А это значит, что у Стоунза есть как минимум две игры на то, чтобы пополнить бомбардирский счет.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Комментатор Eurosport Максим Сенаторов пояснил за битву России с Уругваем

01:35
Популярные видео
Ставки за 300. Россия раскачает Уругвай, Иран упрется против Роналду
1 283 просмотров17 ч
«Россия два раза победит». Болельщики – о следующем чемпионе мира
3 615 просмотровВчера в 10:26
А еще вам может понравиться