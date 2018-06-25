Волгоград потратил 53 миллиона рублей на борьбу с мошкой. Вместо насекомых погибла редкая рыба

В первом матче чемпионата мира на новейшей «Волгоград арене» Англия победила Тунис (2:1). Но в тот вечер мошка переборола всех. Нашествие кровососов оказалось экстремальным приключением для футболистов и фанатов. Фотки Джесси Лингарда, который будто дерется с призраком на разминке, прокатились в мировых медиа. «Здесь все очень доброжелательные, кроме мошки. Она нас почему-то не любит и пытается съесть», – жаловались тунисские фанаты.

В отличие от африканских фанатов, мошка прилетает в Волгоград ежегодно, как тополиный пух. Еще год назад стало понятно, что 2018-й окажется особенно кусачим. Прошлым летом было сразу два пика вылета мошки, а это значит, что гады успели расплодиться. Традиционно существует два способа борьбы с мошкой – обработка берегов в период вылета мошки и личные защитные спреи.

Чтобы избавить иностранцев от необходимости обливаться вонючей химией, чиновники попытались решить проблему научным путем. Около 10 лет ученые собирали данные о мошкаре и пришли к выводу, что самое перспективное решение – изменить скорость течения водоемов, в которых гады страстно размножаются. Дело в том, что мошка растет не в стоячей воде, а проточной, и самая комфортная скорость течения для нее – один метр в секунду. Если затормозить или ускорить Волгу и Ахтубу, романтичные условия для кровососов пропадут.

По данным «Российской Газеты», на исследование и воплощение идеи Волгоградская область выделила четыре миллиона рублей. Но план провалился, потому что соседние регионы отказались от шуток с природой в период половодья.

План Б волгоградских мыслителей оказался приземленнее. Власти закупили 70 тонн бактицида и распылили над водоемами в мае-июне. Бактицид – наиболее эффективное и перспективное средство борьбы с комарами и мошками. Химикат не только убивает 80 видов кровососов, так еще и полностью безопасен для животных и растений. На эти меры, по данным «Комсомольской правды – Волгоград» область выкатила 42 миллиона рублей: 33 мульта пошли на само средство и еще 8 на работу авиации, распрыскивавшей бактицид. Судя по всем инструкциям, препарат действительно безопасен: если попадет на кожу, достаточно помыть руки с мылом, если в желудок – промыть активированным углем.

Но химикат оказался безопасен и для мошки: за два дня до открытия чемпионата мира гнус все же напал на Волгоград и кусался еще сильнее обычного. А затем прилетели и Англия с Тунисом. Людям разрешили проносить на стадион спреи и мази от насекомых, а футболисты обливались химией до матча и в перерыве.

После такого провала городские власти решили повторить обработку, но уже новым препаратом, название которого не сообщается. В итоге матч Исландии и Нигерии прошел без гнуса. Зато на следующий берега Волги возле Астрахани заполнили сотни рыбьих трупов, в том числе охраняемых видов (например, стерляди). Люди жаловались на вонь, на пляжи было невозможно выйти, а видео с экологической катастрофой расползлось по всем медиа.

Власти Волгограда до сих пор не комментируют произошедшее. Все, что говорят бюрократы: обрабатывать теперь будут только на земле. Но если все так, как выглядит, то чиновники сели одной задницей в две лужи: сначала слили 53 миллиона рублей на меры, которые не помогли, а потом запустили рыбий армагеддон и устроили подлянку соседнему региону.

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