Австралийцы катают мяч так, как будто они настоящие неймары. Такой перепасовки ты давно не видел

Сборная Австралии готовится к матчу против сборной Перу в отличном настроении – «соккеруз» намерены выйти из группы C.

Команда Берта ван Марвейка готовит к игре мелкий перепас: австралийцы отточили этот прием до предела. Характерно, насколько бодро они отреагировали на проброс мяча между ног – лишенным мотивации перуанцам придется тяжело против злого и техничного соперника.

Матч Австралия – Перу пройдет 26 июня в Сочи. Начало игры – в 17:00.

Для выхода из группы «соккеруз» нужна своя победа и поражение Дании в матче против Франции.

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