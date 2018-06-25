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Австралийцы катают мяч так, как будто они настоящие неймары. Такой перепасовки ты давно не видел

Австралийцы катают мяч так, как будто они настоящие неймары. Такой перепасовки ты давно не видел
Eurosport

44 мин. назад

У Ван Марвейка крутая команда.

Сборная Австралии готовится к матчу против сборной Перу в отличном настроении – «соккеруз» намерены выйти из группы C.

Команда Берта ван Марвейка готовит к игре мелкий перепас: австралийцы отточили этот прием до предела. Характерно, насколько бодро они отреагировали на проброс мяча между ног – лишенным мотивации перуанцам придется тяжело против злого и техничного соперника.

  • Матч Австралия – Перу пройдет 26 июня в Сочи. Начало игры – в 17:00.
  • Для выхода из группы «соккеруз» нужна своя победа и поражение Дании в матче против Франции.

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