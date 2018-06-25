Отель в Саранске, где остановился Криштиану Роналду, окружили двойным забором

Сборная Португалии по футболу остановилась в саранском отеле «Меркури» перед матчем против сборной Ирана.

Как пишет «Столица С», вечером 24 июня перед отелем «творилось нечто невообразимое: почти одетые местные красавицы с озабоченным видом барражировали вдоль улицы Большевистской в надежде, что на них обратит внимание сам Криштиану».

Но на следующий день власти Саранска обнесли отель желтым забором, который стал дополнением к другому – серому – заграждению. Причиной ужесточения мер безопасности могло стать поведение иранских болельщиков, пришедших ночью к «Меркури» и отвлекавших Роналду ото сна.

Матч Иран – Португалия пройдет 25 июня в Саранске. Начало игры – в 21:00.

Если Иран победит, то в плей-офф выйдет азиатская команда, а не португальцы.

(Фото: «Столица С» )

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