Times: Премьер-министр Болгарии ушел с заседания Евросоюза, чтобы посмотреть матч Япония – Сенегал

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов покинул заседание саммита Евросоюза, чтобы посмотреть матч Япония – Сенегал.

На неформальной встрече лидеров стран ЕС обсуждались вопросы миграционной политики, но болгарский премьер предпочел ей просмотр футбола. Он не прогадал: в матче Япония – Сенегал пробил верх по «тотал больше», в нем до последней минуты жила интрига. Итоговый счет встречи – 2:2.

Борисов – председатель Совета Европейского союза.

С 1 июля место Борисова займет премьер-министр Австрии.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.

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