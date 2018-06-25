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Times: Премьер-министр Болгарии ушел с заседания Евросоюза, чтобы посмотреть матч Япония – Сенегал
Футбол – вопрос неотложный.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов покинул заседание саммита Евросоюза, чтобы посмотреть матч Япония – Сенегал.
На неформальной встрече лидеров стран ЕС обсуждались вопросы миграционной политики, но болгарский премьер предпочел ей просмотр футбола. Он не прогадал: в матче Япония – Сенегал пробил верх по «тотал больше», в нем до последней минуты жила интрига. Итоговый счет встречи – 2:2.
Борисов – председатель Совета Европейского союза.
- С 1 июля место Борисова займет премьер-министр Австрии.
- Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.
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