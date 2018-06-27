Бразильский бар бесплатно нальет посетителям за каждое падение Неймара в игре с Сербией

Бразильский бар Malcom будет наливать посетителям бесплатный алкоголь каждый раз, когда форвард сборной Бразилии Неймар упадет на газон в матче против Сербии.

В матче против Коста-Рики Неймар симулировал нарушение правил, но арбитр посмотрел повтор эпизода и отменил пенальти. Репутация дайвера закрепилась за Неем настолько плотно, что посетители Malcom могут вообще не брать с собой деньги на матч с Сербией – им точно перепадет несколько бесплатных шотов.

Матч Сербия – Бразилия пройдет сегодня, 27 июня. Начало – в 21:00.

После двух игр на чемпионате мира на счету Неймара один гол.

Предположи, на сколько еще пинт пива полиняют владельцы бразильских питейных заведений.

Сербия – Бразилия: перед матчем

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