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Бразильский бар бесплатно нальет посетителям за каждое падение Неймара в игре с Сербией

Бразильский бар бесплатно нальет посетителям за каждое падение Неймара в игре с Сербией
Eurosport

1 час назадОбновлено 11 мин. назад

Гениальный ход.

Бразильский бар Malcom будет наливать посетителям бесплатный алкоголь каждый раз, когда форвард сборной Бразилии Неймар упадет на газон в матче против Сербии.

В матче против Коста-Рики Неймар симулировал нарушение правил, но арбитр посмотрел повтор эпизода и отменил пенальти. Репутация дайвера закрепилась за Неем настолько плотно, что посетители Malcom могут вообще не брать с собой деньги на матч с Сербией – им точно перепадет несколько бесплатных шотов.

Сербия – Бразилия: перед матчем

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