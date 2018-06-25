Джефферсон Фарфан пропустит матч с Австралией из-за травмы головы

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан не сыграет в заключительном для своей команде матче на чемпионате мира-2018.

23 июня Фарфан столкнулся с партнером по команде на тренировке и был госпитализирован. Форвард получил болезненное повреждение головы и теперь не сможет выйти на поле в матче против Австралии.

Игра Австралия – Перу пройдет 26 июня в Сочи. Начало встречи – в 17:00.

Сборная Перу проиграла в двух предыдущих матчах на ЧМ – против Франции (0:1) и Дании (0:1). У них нет шансов на выход в плей-офф.

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