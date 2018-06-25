Getty Images

Джефферсон Фарфан пропустит матч с Австралией из-за травмы головы

Фарфан пропустит матч с Австралией из-за травмы головы
Eurosport

45 мин. назад

Для нападающего «Локомотива» турнир закончен.

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан не сыграет в заключительном для своей команде матче на чемпионате мира-2018.

23 июня Фарфан столкнулся с партнером по команде на тренировке и был госпитализирован. Форвард получил болезненное повреждение головы и теперь не сможет выйти на поле в матче против Австралии.

  • Игра Австралия – Перу пройдет 26 июня в Сочи. Начало встречи – в 17:00.
  • Сборная Перу проиграла в двух предыдущих матчах на ЧМ – против Франции (0:1) и Дании (0:1). У них нет шансов на выход в плей-офф.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Комментатор Eurosport Максим Сенаторов пояснил за битву России с Уругваем

01:35
Популярные видео
Ставки за 300. Россия раскачает Уругвай, Иран упрется против Роналду
1 453 просмотров21 ч
«Россия два раза победит». Болельщики – о следующем чемпионе мира
3 737 просмотровВчера в 10:26
А еще вам может понравиться